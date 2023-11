Cina, inflazione vira in negativo a ottobre. Prezzi produzione ancora giù

(Teleborsa) - Risultano in calo inflazione e prezzi alla produzione cinesi a, con la seconda economia più grande del mondo che affronta una ripresa post-Covid disomogenea.Secondo il National Bureau of Statistics,ha registrato un decrementodello 0,2%, dopo il +0% del mese precedente e rispetto al -0,1% atteso dagli analisti. In particolare, i prezzi dei prodotti alimentari sono scesi del 4% e i prezzi non alimentari sono aumentati dello 0,7%; i prezzi dei beni di consumo sono scesi dell'1,1% e i prezzi dei servizi sono aumentati dell'1,2%.Rispetto al, invece, i prezzi al consumo mostrano un calo dello 0,1%, a fronte del +0% del consensus, dopo il +0,2% precedente. In particolare, i prezzi dei prodotti alimentari sono diminuiti dello 0,8% e i prezzi non alimentari sono rimasti invariati; i prezzi dei beni di consumo sono diminuiti dello 0,1% e i prezzi dei servizi sono diminuiti dello 0,1%Frenano ancora i, che a ottobre hanno mostrato un decremento tendenziale del 2,6%, più piccolo delle attese (-2,7%), a fronte del -2,5% del mese precedente.