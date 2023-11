d'Amico International Shipping, utile netto 9 mesi sale a 148,7 milioni di dollari

d'Amico International Shipping

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2023,ha registrato un, in forte aumento rispetto ai 62,8 milioni generati nello stesso periodo dello scorso anno. Il(esclusi i risultati da vendita e le voci finanziarie non ricorrenti, nonché le svalutazioni delle attività da entrambi i periodi) è stato pari a, rispetto ai 69,3 milioni registrati nello stesso periodo del 2022., DIS ha registrato unche si confronta con i 43,6 milioni ottenuti nello stesso trimestre dello scorso anno, mentre il risultato netto rettificato è stato pari a 49,4 milioni rispetto ai 46,7 milioni del pari periodo del 2022.dell’anno è stato pari a, rispetto ai 135,3 milioni raggiunti nello stesso periodo del 2022 (terzo trimestre 70,4 milioni contro 69,1 milioni del terzo trimestre 2022), mentre il cash flow operativo è stato pari a 224,4 milioni rispetto agli 80,5 milioni dello stesso periodo dello scorso anno.sono pari anei primi 9 mesi del 2023 rispetto ai 209,8 milioni nello stesso periodo del 2022ed a 98,3 milioni nel terzo trimestre 2023, rispetto ai 94,2 milioni del terzo trimestre 2022. In termini di risultati spot,, rispetto ai 26.963 dollari dello stesso periodo del 2022 (contro 37.159 del terzo trimestre 2022); un miglioramento attribuibile al considerevole rafforzamento del mercato rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.