Patto di stabilità, trattativa serrata: oggi Spagna presenta nuovo testo all'Ecofin

(Teleborsa) - Alladi ieri – che ha visto al centro gli ultimi sviluppi macroeconomici e lo stato di avanzamento del coordinamento di bilancio nella zona euro, la competitività della zona euro, lo stato di salute del sistema bancario e il futuro dei marcati europei dei capitali e finanziari – seguirà oggi quella deldove ile irappresenteranno la Commissione. I ministri – fa sapere l'Ue in una nota – discuteranno della proposta di riforma del quadro di governance economica e procederanno a uno scambio di opinioni sulle conseguenze economiche e finanziarie dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. I partecipanti faranno il punto sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza e adotteranno decisioni di esecuzione del Consiglio nel quadro di detto dispositivo. Il Consiglio procederà a uno scambio di opinioni sulla via da seguire in merito al processo del semestre europeo e approverà conclusioni sulle statistiche dell'UE. I ministri procederanno inoltre a uno scambio di opinioni sulla relazione annuale 2023 del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche, alla presenza di Niels Thygesen, presidente del Comitato. Il presidente della Corte dei conti europea presenterà la relazione annuale sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2022. Infine, la presidenza presenterà lo stato di avanzamento delle proposte legislative riguardanti i servizi finanziari.Come annunciato ieri all'Eurogruppo da– all'Ecofin di oggi la presidenza di turno dell'Unione Europea, detenuta dalla Spagna presenterà unche spera consentirà di completare "la fase finale delle trattative", mentre ormai "il 70% della riforma è stato già concordato".ha parlato di un lavoro intenso in queste settimane della presidenza spagnola per elaborare questo testo. "Spero che la riunione di domani (oggi ndr) ci consenta di fare passi avanti per completare la fase finale delle trattative prima della fine dell'anno", ha dettoSullal'obiettivo della presidenza dell'Ue, che in questo semestre fa capo alla Spagna, resta quello di concordare la posizione del Consiglio approvando un testo legislativo entro fine dicembre. Non ci si attende – apprende l'Ansa da un funzionario europeo – che il documento di lavoro preparato dalla presidenza spagnola sarà tradotto in un documento del Consiglio già all'Ecofin di oggi. L'idea è di raccogliere le reazioni ad alcuni elementi del testo per elaborare quindi una bozza di testo legislativo. I numeri esatti dei parametri per la riduzione media annua del debito e dell'extra margine sul deficit, rispetto al tetto del 3% del Pil saranno gli ultimi a venir negoziati. Al momento non prevede una riunione straordinaria dell'Ecofin sulla riforma del Patto prima di quello già in agenda l'8 dicembre.Sulla riforma del Patto di stabilità e di crescita "penso che la presidenza spagnola stia facendo un ottimo lavoro", che porta verso un possibile punto di caduta" (landing zone) mentre – ha affermato il– "adesso abbiamo in circolazione una nuova ipotesi di landing zone. Quello che è importante è che mi sembra che i diversi paesi si stanno confrontando avendo come base la proposta della Commissione grazie all'impulso che viene dalla presidenza spagnola. Io aggiungo e sottolineo che il tempo non è illimitato. Se non si raggiunge un accordo sulle nuove regole tornano in vigore le regole precedenti". In altre parole, dal primo gennaio tornerà il vecchio Patto, sospeso a inizio pandemia. L'esame della Commissione delle manovre per il 2024 presentate dagli Stati, sarà dunque «un'operazione molto importante, dopo diversi anni con la clausola generale di salvaguardia».Apparentemente l'idea di tutti è che si possa lavorare sul documento messo a punto dalla presidenza di turno dell'Ue, la Spagna. Così com'è non va ancora bene ma è una buona base. Persino per l'Italia, che continua a chiedere regole realistiche e credibili, e capaci di non sacrificare gli investimenti strategici sull'altare del rigore, con ia Bruxelles per la trattativa. Il negoziato prosegue, insomma, aggiornando e limando di volta in volta il testo che Madrid ha definito un punto di approdo e ha continuato ad aggiornare. Anche dopo le rivendicazioni della Germania sui tagli al debito inderogabili e le proteste della Francia su ipotetici parametri uguali per tutti.come chiesto dai Paesi frugali, aprendo a eccezioni di spesa sulla difesa ma non sugli investimenti strategici. Al momento invece sulla flessibilità per gli investimenti si prevede solo che il Pnrr vada a garantire nella fase iniziale di poter automaticamente ottenere l'estensione da 4 a 7 anni dei piani di spesa al centro delle nuove regole. Non c'è insomma una 'golden rule' sulla spesa. Per mettere a posto i conti pubblici invece, si prevede che i piani di spesa che gli Stati andranno a concordare con la Commissione europea mettano il debito decennale in un percorso discente portando il deficit sotto il tetto del 3% del Pil. Una schiarita importante con la Germania è stata raggiunta inserendo un "margine di sicurezza" ulteriore sul deficit cui puntare una volta eseguiti gli aggiustamenti del debito: nel medio periodo il traguardo del deficit pubblico non dovrà solo scendere sotto il tetto del 3% del Pil ma a un valore ancora inferiore, ancora tutto da negoziare.L'altra criticità al centro della trattativa sarà la(con un debito oltre il tetto del 60% del Pil previsto dai trattati) di sottoporre piani di spesa che garantiscano alla fine del periodo di aggiustamento un calo del debito di "una media annua minima". In pratica gli Stati decidono come e dove spendere, ma il risultato nell'arco dei piani di 4-7 anni dovrà essere un calo del debito quantificabile. E visto che si prevede un principio di non dilazione (no backloading) dell'aggiustamento fiscale, precisando che sarà lineare, nei fatti sarà necessario un taglio annuale del debito.