Snam, Venier: M&A non è in stallo, valutiamo Adriatic LNG e asset Edison

Snam

ExxonMobil

BlackRock

(Teleborsa) - ", in quanto ci sono". Lo ha affermato il CEO di, Stefano Venier, rispondendo alle domande analisti nella call che ha seguito la pubblicazione dei risultati al 30 settembre 2023 "Come noto,e Qatar Energy stanno negoziando conla compravendita di una quota in- ha spiegato - Secondo i patti, noi abbiamo l'opportunità di incrementare la nostra quota. Non conosciamo le condizioni finali, che sono ancora in fase di discussione, ma quando ci saranno notificateper aumentare la nostra capacità nel GNL"."L'altro capitolo è quello che riguarda- ha aggiunto Venier - Edison ha iniziato a sondare il mercato e come altri player ci aspettiamo di mandare una proposta, quindi vedremo se andremo avanti nel processo. È un, e sarà un’opportunità che valuteremo in base al prezzo"."In generale, ci stiamo comunque guardando sempre intorno. Oraper una rotazione degli asset, quindi la valutazione di opportunità è sempre nelle priorità del management".