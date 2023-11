Borse europee deboli dopo Lagarde. Piazza Affari guarda a Fitch

S&P-500

(Teleborsa) - Finale al ribasso per le principali borse europee con gli investitori dubbiosi sulle prossime mosse di politica monetaria della BCE, dopo che la presidentesi è detta convinta che i tassi al 4% "abbastanza a lungo" domeranno l’inflazione, spegnendo così le speranze di chi si attendeva una rapida discesa. Tra le piazze del Vecchio Continente,, in attesa che l'agenzia di ratingpubblichi la sua revisione del merito di credito del Belpaese.Per contro si muove in lieve rialzo la borsa di Wall Street con l'che evidenzia un incremento dello 0,66% nonostante che il numero uno della Federal Reserve,, abbia sottolineato di non essere sicuro che la posizione della banca centrale sia sufficiente per riportare l'inflazione al target del 2%.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. Perde terreno l', che scambia a 1.939 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,00%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,37%.Sulla parità lo, che rimane a quota +179 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,50%.scivola, con un netto svantaggio dello 0,77%, in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,28%, e spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,96%. Il listino milanese archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,49%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 30.414 punti.Il controvalore del 10/11/2023 degli scambi in Borsa di Milano resta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 2,13 miliardi di euro, con una variazione dell'1,86%, rispetto ai precedenti 2,17 miliardi.di Milano, troviamo(+4,68%),(+0,74%) e(+0,73%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,03%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,83%.scende del 3,29%.Calo deciso per, che segna un -3,1%.Tra i(+4,12%),(+3,94%),(+1,77%) e(+1,27%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,89%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,69%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,24%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,21%.