illimity, utile 9 mesi sale a 75 milioni. Boost da partnership con Engineering

illimity

(Teleborsa) -, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso icon unin crescita a 75 milioni di euro (+48% a/a), beneficiando della diversificazione delle proprie attività in segmenti e comparti del mercato delle PMI a diversa ciclicità, e della valorizzazione di uno dei fattori critici di successo costruiti in questi anni, la tecnologia, che ha permesso alla banca di siglare una importante partnership con Engineering relativa alla propria piattaforma IT.sono stati in aumento a 282 milioni (+ 21% a/a), con una forte crescita sia del(+27% a/a) trainato dall'aumento dei crediti verso clientela (+27% a/a), sia delle(+22%) che hanno beneficiato dello sviluppo delle attività di credito e di servicing. La voce "Altri oneri/proventi di gestione" è pari a 58,6 milioni di euro e recepisce il ricavo derivante dalla finalizzazione della partnership, pari a 54 milioni di euro. I profitti da operazioni distressed credit chiuse sono pari a 24,2 milioni di euro; unitamente alle rivalutazioni su crediti NPE derivanti da offerte vincolanti, il dato complessivo raggiungerebbe il livello dei primi nove mesi del 2022 (45,3 milioni di euro)."I risultatiche illimity ha saputo esprimere sin dalla sua nascita, pur- ha commentato il- L'utile netto dei primi nove mesi ha già raggiunto il livello dell'intero anno 2022, grazie alla crescita del core business che nel terzo trimestre ha messo a segno una ulteriore forte accelerazione e alla partnership sulla nostra piattaforma IT che ha permesso di aprire un'ulteriore area di ricavi"."Nel credito e servizi alle PMI abbiamo, infatti, registrato un trimestre record - ha aggiunto - La divisione distressed credit ha visto un aumento della redditività con volumi di origination in forte crescita rispetto al trimestre precedente con una focalizzazione sempre maggiore sul segmento di crediti UTP e dei finanziamenti asset based, rispetto ai portafogli NPL che oggi rappresentano circa il 7% dei nostri attivi. Anche le nostre: sono convinto che possano rappresentare un valore significativo per lo sviluppo del nostro gruppo".in crescita a 4,2 miliardi di euro (+27% a/a) trascinati da una forte business origination verso le PMI. Qualità del credito sotto controllo con una 34 punti base, in calo rispetto ai 42 punti base del primo semestre 2023.Posizione patrimoniale solida con unal 14,75% (14,70% fully loaded), che presenta un ampio buffer rispetto al requisito SREP.Laè stata caratterizzata da un'ampia diversificazione delle fonti di funding e risultata pari a 5,6 miliardi di euro, in crescita del 31% a/a, trascinata in particolare dalla componente retail. Quest'ultima si attesta a 3,3 miliardi di euro, in aumento di 755 milioni da inizio anno (+42% a/a), sostenuta dall'importante contributo della piattaforma illimitybank.com (2,3 miliardi di euro). Si evidenzia inoltre che la raccolta retail è altamente stabile, costituita per l'86% da depositi a termine.