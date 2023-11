Norconsult si è quotata sulla Borsa di Oslo

Euronext

(Teleborsa) -si è(parte del Gruppo). Si tratta della settima e più grande quotazione quest'anno sui mercati di Oslo Bors. È anche la 55esima quotazione su Euronext nel 2023.Norconsult èin ingegneria, architettura e community planning, con radici che risalgono al 1929. La società conta circa 6.000 dipendenti in più di 130 uffici in Norvegia, Svezia, Danimarca, Polonia, Finlandia e Islanda.L'comprendeva un'offerta istituzionale, un'offerta retail e un'offerta per i dipendenti. Complessivamente sono state ammesse alle negoziazioni 310.496.875 azioni. Ildelle azioni è stato fissato a 19 NOK e laè di 5,9 miliardi di NOK (quasi 500 milioni di euro). Al netto delle azioni proprie possedute dalla società, la capitalizzazione di mercato è di 5,7 miliardi di corone norvegesi."La quotazione pubblica di Norconsult rappresenta un'importante pietra miliare nei nostri quasi 95 anni di storia, una- ha commentato Egil Hogna, CEO di Norconsult - Norconsult è un'azienda altamente qualificata con una forte presenza locale nei paesi nordici, con un mix di progetti equilibrato nel settore pubblico e privato. In futuro, continueremo a lavorare per attrarre, sviluppare e trattenere i migliori talenti e continueremo la nostra crescita redditizia".