Openjobmetis, 9 mesi in leggero calo per debolezza mercato somministrazione

Openjobmetis

(Teleborsa) -, agenzia per il lavoro quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso iconpari a 560,7 milioni di euro, rispetto a 572,9 milioni di euro al 30 settembre 2022. La flessione riflette l'andamento del mercato della somministrazione generalista italiano, spiega la società.L'si attesta a 21,8 milioni di euro, rispetto a 22,9 milioni di euro dello stesso periodo del 2022. L'chiude a 9,9 milioni di euro, rispetto a 11,4 milioni di euro del 2022."Il terzo trimestre rappresenta la conferma del trend di crescita del primo margine di contribuzione, iniziato nei primi mesi dell'anno - ha commentato l'- L'aumento dell'incidenza percentuale sui ricavi (12,9%) si è riflessa anche in un incremento in termini assoluti, da 71,4 milioni di euro al 30 settembre 2022 a 72,3 milioni di euro al 30 settembre 2023."Con orgoglio riconfermiamo la crescita del fatturato della controllata, specializzata in somministrazione di assistenti a persone anziane, e le performance positive della controllata, specializzata in ricerca e selezione, che hanno visto rispettivamente un aumento dei volumi pari al 17% e al 13% rispetto al 30 settembre 2022", ha aggiunto.Laal 30 settembre 2023 risulta negativa per 26 milioni di euro, rispetto a 26,2 milioni di euro al 31 dicembre 2022.L'AD evidenzia che "l'indebitamento netto è stato impattato dalla distribuzione del dividendo (6,5 milioni di euro) e dall'operazione dibuyback (6,7 milioni di euro), nonché dalche ha portato la società a registrare alcuni incassi pari a 2 milioni di euro soltanto il 2 di ottobre. L'indebitamento complessivo deve essere quindi valutato considerando questaper complessivi 15,2 milioni di euro circa".