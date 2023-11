Scuola, intesa Udir-Ancodis per promuovere il middle management per via legislativa e contrattuale

(Teleborsa) - È stato sottoscritto l’accordo tra l’organizzazione sindacalee l’associazione professionale, nell’ambito delle proprie prerogative e finalità statutarie, per contribuire all’istituzione delle “”, inserite a livello contrattuale (C.C.N.L.) considerata la rilevantedi oltre 100.000 docenti impegnati nella collaborazione con il Dirigente scolastico e nel funzionamento organizzativo e didattico della scuola autonoma.L’obiettivo dell’intesa è arrivare a dare il giusto(istituto) inserito nel C.C.N.L. come “quadro intermedio” al pari dei quadri della P.A (c.d. “area delle alte professionalità”).Per, presidente nazionale Udir, “è arrivato il momento di riconoscere il lavoro svolto dai collaboratori del dirigente scolastico. Dopo vent'anni è necessario ripartire da quella visione di una carriera degli insegnanti già prevista nellae poi stralciata e di riportare nel contratto della dirigenza quelle indennità fini alriconosciute e poi rinnegato nel contratto successivo. Bisogna prevedere anche specifici tempi di lavoro conassicurati per poter svolgere il presidio di più di 35 mila plessi nel caso dei fiduciari e dei vicari del dirigente scolastico e destinare risorse aggiuntive per inquadrare nuovi profili professionali”.“Si tratta di un accordo/intesa – dichiara il Presidente di A.n.co.di.s- che intende dare voce e sostenere le proposte finalizzate al riconoscimento giuridico e contrattuale del LAVORO di donne e uomini quotidianamente impegnati – oltre che nell’azione didattica – nel funzionamento organizzativo e didattico delle loro scuole con l’unico obiettivo di garantire il diritto allo studio degli studenti e delle studentesse della scuola italiana e un efficiente servizio scolastico alla comunità”.“In questi sei anni di vita – conclude Cicero –, A.n.co.di.s ha avanzato idee e proposte, ha sostenuto confronti con ministri, rappresentanti politici, rappresentanti delle altre associazioni professionali e dei sindacati con un solo: rivendicare il diritto di esistenza di tutti coloro che sono impegnati nella governance scolastica ma che sono rimasti ai margini dell’nonostante l’esistenza sul piano giuridico. In UDIR abbiamo trovato attenzione e condivisione per i temi che sono a fondamento della nostra battaglia culturale prima e di professionale dopo. Per queste ragioni non possiamo che auspicare che nel prossimo confronto contrattuale si ponga meritata attenzione all’area delleo del. Non vogliamo gerarchizzare la funzione docente ma rivendicareal lavoro di insegnamento e a quello dedicato al funzionamento organizzativo e didattico”.Nei prossimi mesi, saranno previsti incontriin tutto il territorio nazionale per spiegare la piattaforma sindacale e sensibilizzare dirigente e staff.