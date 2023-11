Wall Street apre in cauto rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza prudente per la borsa di Wall Street nell'ultima seduta della settimana con gli investitori che temono che la Fed possa varare una ulteriore stretta monetaria per contenere l'inflazione.Il, ha sottolineato di non essere sicuro che la posizione della banca centrale americana sia sufficiente per riportare l'inflazione al target del 2%. Sulla scia delle sue dichiarazioni i listini azionari americani ieri hanno interrotto la serie positiva più lunga degli ultimi due anni con la cautela che ha prevalso sul sentiment degli operatori.Tra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,24% a 33.972 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.358 punti. Guadagni frazionali per il(+0,44%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l'(+0,32%).