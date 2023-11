Banca Generali, utile 9 mesi balza a 255 milioni di euro

Banca Generali

(Teleborsa) -ha chiuso icon undi 255,1 milioni di euro, in crescita del 64,2% rispetto ai 155,4 milioni di euro del corrispondente periodo dello scorso esercizio, che scontava tuttavia l'impatto di 35,3 milioni di euro di oneri fiscali straordinari sulla base dell'accordo quadro raggiunto con l'Agenzia delle Entrate in data 19 settembre 2022 per il passaggio - datato 2008 - della delega di gestione di BG Sicav alla neocostituita fabbrica prodotti BG FML. L'utile netto ricorrente si è assestato a 249,9 milioni di euro, rispetto ai 163,5 milioni di euro dei nove mesi 2022 (+52,8%).Ilè salito del 25,4% a 589 milioni di euro. Il significativo incremento è stato guidato dal rialzo del(241 milioni di euro, +121,7%) e dalla tenuta dellericorrenti a 337,7 milioni di euro (-1,7%) a fronte di un debole contributo delle commissioni variabili (10,3 milioni di euro, -41,2%) per la dinamica dei mercati nel periodo."Siamo molto soddisfatti dei risultati che ci proiettano- ha commentato l'- Registriamo un aumento a doppia cifra nei patrimoni dei nostri clienti, grazie alla spinta dalla raccolta che riflette il gran lavoro dei consulenti, sempre più apprezzati nei servizi a maggiore valore aggiunto come l'advisory e le gestioni di portafoglio"."Stiamo poi iniziando ad assistere ai, con le prime evidenze di novembre che ci fanno guardare con fiducia ai prossimi mesi - ha aggiunto - E stiamo inoltre accelerando su progetti trasformativi della nostra azienda, con l'ottenimento della licenza in Svizzera, la trasformazione verso una data driven bank ed il lancio del profilo dei "sustainable advisor". Questi progetti, insieme ad un costante lavoro di innovazione nell'ambito dei servizi e prodotti, rafforzano la nostra proposizione commerciale ed il vantaggio competitivo. Siamo concentrati al raggiungimento dei target triennali, con solidità patrimoniale, remunerazione degli azionisti e crescita sostenibile degli utili ricorrenti come elementi fondanti della nostra strategia".A livello patrimoniale, la Banca conferma la propria solidità con ilal 17,3% e ilal 18,5% al 30 settembre 2023.Banca Generali hae affermato che "avendo superato il giro di boa della metà del piano al giugno scorso, Banca Generali si conferma ad oggi in linea o al di sopra dei target definiti".