BPER Banca presenta in anteprima ultima raccolta fotografica di Steve McCurry

(Teleborsa) -E' la domanda alla quale risponde l’ultima raccolta fotografica didal titoloedito da Mondadori Electa- che sarà presentato in anteprima nazionale ail 18 novembre alle 21., per offrire uno sguardo profondo su tutte le possibili sfaccettature che nel mondo può assumere laGrazie a ritratti diche si supportano a vicenda o di un padre accanto al figlio sdraiato nel letto di un ospedale,offre al lettore una riflessione molto intima su come ogni individuo possa esprimere al, - ha dichiarato Steve McCurry -Lo stile di vita italiano è caratterizzato dal voler abbracciare la vita nella sua pienezza e questo approccio gioioso include anche l’offrire sempre un aiuto all’altro. Presentare il mio libro qui a Modena è un onore. Questo progetto fotografico è importante perché ritrae nella pratica la compassione e l’assistenza, enfatizzando l’importanza di rendere tangibili le azioni per l’altro, senza che rimangano solo buone intenzioni. Devotion svela la grande profondità dello spirito umano e conferisce une siamo sicuri che troverà lo stesso calore ed entusiasmo che il pubblico gli ha sempre mostrato. Poter: “Devotion” rappresenta una raccolta di indiscussa bellezza, l’opera di McCurry ha quella potenza espressiva capace di coinvolgerci in un viaggio di scatti meravigliosi che sanno ‘aprire ad un dialogo’, dove le domande sono infinite e le risposte restano aperte alle sensibilità delle molteplici anime del mondo che lui ha visitato e osservato anche per noi. Promuovere questo appuntamento per noi è voler continuare a proporre il nostro Forum quale luogo di incontro e di cultura dove nomi illustri, anche internazionali, possono apprezzarne l’atmosfera e la capacità di convogliare migliaia di persone in cerca di riflessioni e stimoli", ha dichiaratoresponsabile della Direzione Communication di BPER Banca.i, Steve McCurry e di celebrarneUn caloroso ringraziamento va al BPER Banca Forum Monzani di Modena per l'opportunità di presentare in anteprima nazionale il libro Devotion, siamo grati per questo connubio prezioso tra la straordinaria fotografia di Steve McCurry e il palcoscenico prestigioso che ci viene offerto da BPER Banca, un'occasione per celebrare la devozione in tutte le sue forme, immortalata in ogni pagina di questo splendido volume", ha sottolineatodirettore editoriale di Mondadori Electa