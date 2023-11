Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che rimbalzano nonostante la performance più incerta dei mercati asiatici. pesa ancora la prospettiva di un rallentamento economico in Europa e di politiche monetaie restrittive più a lungo.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,07. L'è sostanzialmente stabile su 1.939,2 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,11%.In discesa lo, che retrocede a quota +175 punti base, con un decremento di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 4,46%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,46%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,70%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,64%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,06%; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,02% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 30.723 punti.Guadagni frazionali per il(+0,6%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo il(+0,35%).di Milano, troviamo(+7,94%),(+6,13%),(+4,64%) e(+2,69%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,54%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,64%),(+3,57%),(+3,02%) e(+2,68%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,38%.Calo deciso per, che segna un -1,84%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,67%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'1,47%.