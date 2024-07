Mercati europei positivi con focus su trimestrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Andamento positivo anche per Piazza Affari. La seduta odierna è priva di dati macroeconomici, così i mercati si preparano alla serie di trimestrali in arrivo dall’Europa e dagli Stati Uniti. Venerdì è atteso il dato sull’inflazione americana. Intanto, la Banca popolare cinese ha tagliato a sorpresa i tassi di prestito, a nuovi minimi storici.Sullo sfondo regna il clima di incertezza politica negli USA, dopo l'annuncio delle dimissioni dalla corsa per un nuovo mandato alla Casa Bianca da parte del presidente democratico Joe Biden.Sul valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,089. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,24%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-0,48%), che ha toccato 78,26 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +130 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,75%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,34%, denaro su, che registra un rialzo dello 0,73%; bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,33%. A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,96%, a 34.546 punti; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,93% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 36.802 punti.di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 6,03%.Buona performance per, che cresce del 2,68%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,62%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,28%.di Milano,(+3,98%),(+3,32%),(+2,94%) e(+2,91%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,46%.Calo deciso per, che segna un -3,08%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,18%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,86%.Tra i dati16:00: Fiducia consumatori (atteso -13,2 punti; preced. -14 punti)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -0,7%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4 Mln unità; preced. 4,11 Mln unità)02:30: PMI manifatturiero (atteso 50,5 punti; preced. 50 punti)09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. -4,6%).