Tyson Foods prevede vendite stabili nell'anno fiscale 2024

Tyson Foods

(Teleborsa) -, multinazionale americana che opera nel settore alimentare, ha chiuso il(al 30 settembre 2023) conpari a 13.348 milioni di dollari (in calo del 2,8% rispetto all'anno precedente), una perdita operativa di 463 milioni di dollari (in calo del 160%), undi 236 milioni di dollari (in calo del 71%), un EPS di -1,31 dollari (in calo del 187%) e undi 0,37 dollari (in calo del 77%)."Nonostante le, ci stiamo muovendo nella giusta direzione e gestendo ciò che possiamo controllare - ha affermato il- Le decisioni che abbiamo preso ci hanno reso più efficienti dal punto di vista operativo e hanno aiutato a raggiungere un miglioramento del risultato operativo rettificato per il secondo trimestre consecutivo".Tyson Foods prevede che lerispetto all'anno fiscale 2023 (contro aspettative degli analisti per un aumento), e un utile operativo rettificato compreso tra 1,0 e 1,5 miliardi di dollari.