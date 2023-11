A2A, Mazzoncini: nel 2024 scenario mercato stabile e nostra crescita da piano

A2A

(Teleborsa) - Per quanto riguarda la crescita dinel, "vediamo unoe una. Il piano all'inizio era considerato un po' ambizioso, ma ora lo stiamo rispettando, avendo anche avuto la fortuna di incrociare un effetto scenario che ci sta facendo raggiungere prima determinati target". Lo ha affermatodi, nella call con la comunità finanziaria che ha seguito la pubblicazione dei risultati al 30 settembre 2023 In merito alla revisione al rialzo dell'outlook per il 2023, ha sottolineato che la società ha "aggiornato la guidance sull'EBITDA a 1.880-1.920 milioni di euro e sull'a 550-570 euro, che è un".L'AD ha parlato di una ", che ci consente di avere aspettative positive per il 2024 nelle BU Generazione&Trading e Mercato, che sono anche quelle che hanno consentito il rialzo della guidance".Inoltre, "stiamo sviluppando investimenti in linea con gli obiettivi di piano, per sostenere la transizione ecologica, anche se non va dimenticato chee adattiamo il percorso a quello che succede attorno a noi".Infine, "stiamo mantenendo una, per mantenere una solida PFN e migliorare ulteriormente i ratio finanziari".