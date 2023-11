A2A, Mazzoncini: risultati confermano solidità piano, gestione finanziaria rigorosa

A2A

(Teleborsa) - "Sonodel terzo trimestre 2023, perchè quanto fatto in questo trimestre che sta anche accompagnando la chiusura dell'anno e l'aggiornamento della guidance ci consente di avere una buona visibilità, è lache abbiamo lanciato nel 2021, che traguardava una crescita importante sulla quale abbiamo visto un positivo effetto scenario che è stato ben governato e ha portato ai risultati pubblicato oggi". Lo ha affermatodi, nella call con la comunità finanziaria che ha seguito la pubblicazione dei risultati al 30 settembre 2023 "Lache avevamo preventivato nel piano ha ormai attraversato fasi molto complesse e si è confermata molto solida, e", ha aggiunto.Mazzoncini ha spiegato che "abbiamo avuto degli effetti positivi da una, rispetto al tragico anno scorso e sta ancora proseguendo, dall'efficace strategia di copertura e di, che ci consente di avere risultati molto buoni".Inoltre, "abbiamo(+450 mila clienti) e migliorato la marginalità retail, e questo aspetto si accompagna alla crescita della generazione, consentendoci un ottimo hedging tra i due aspetti".L'AD ha sottolineato che la diminuzione dei ricavi, per la moderazione dei prezzi dell'energia, è "un'ottima notizia per il paese e le imprese, che possono aumentare la competitività", che la "lache conferma la validità del piano" e la", che porta a "un rapporto debito/EBITDA di 2,6, che è un valore che consideriamo molto positivo".