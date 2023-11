Emak, utile 9 mesi scende a 22,8 milioni con maggiori oneri finanziari

Emak

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei settori dell'outdoor power equipment, delle pompe e del water jetting, ha chiuso iconpari a 449,9 milioni di euro, in diminuzione dell'8,6% rispetto allo stesso periodo 2022. Tale diminuzione deriva da un calo organico delle vendite per il 13,9% e dall'effetto negativo dei cambi di traduzione per lo 0,5%, parzialmente compensati dall'effetto positivo della variazione dell'area di consolidamento per il 5,8%.L'del periodo ha raggiunto il valore di 60,5 milioni di euro (13,5% dei ricavi), rispetto a 68,7 milioni di euro (14% dei ricavi) del pari periodo 2022. L'dei nove mesi è pari 22,8 milioni di euro, rispetto a 37,1 milioni di euro nel 2022, con il risultato che ha risentito principalmente dei maggiori oneri finanziari dovuti all'incremento dei tassi di interesse di mercato."Nonostante le condizioni di mercato si siano dimostrate sfidanti, nei primi nove mesi abbiamo ottenuto un'ottima generazione di cassa, che ci ha permesso di contenere la posizione finanziaria sui livelli dello scorso anno pur considerando l'investimento per l'acquisizione di Bestway", ha commentato l'Lapassiva si attesta a 186,5 milioni di euro, rispetto a 181,6 milioni al 30 settembre 2022 e 177,3 milioni al 31 dicembre 2022. Il dato 2023 include 42,9 milioni derivanti dall'applicazione del principio contabile IFRS 16 (37,4 milioni a settembre 2022 e 38 milioni a dicembre 2022) e 7,7 milioni di debiti finanziari per l'acquisto delle residue quote di partecipazione di minoranza (11,7 milioni a settembre 2022 e 13,2 milioni a dicembre 2022).In merito alla guidance, Emak afferma che le aspettative per ilsono di unarispetto ai valori del pari periodo dello scorso esercizio.