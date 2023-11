FNM chiude i 9 mesi con ricavi in aumento a 456 milioni

FNM

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2023 i ricavi complessivi disi sono attestati a 456,3 milioni di Euro, in aumento di 9,1 milioni di Euro (+2,0%).Ilè pari a 83,4 milioni di Euro, in riduzione di 3,7 milioni di Euro.Ilrisulta pari a -8,2 milioni di Euro rispetto ai -4,3 milioni di Euro dello stesso periodo del 2022, a causa dei maggiori oneri finanziari per l'incremento dei tassi di interesse e del tasso di attualizzazione del fondo di rinnovo infrastruttura autostradale e del fondo manutenzione ciclica materiale rotabile.Ilprima delle imposte è positivo per 75,2 milioni di Euro, in diminuzione rispetto ai 82,8 milioni di Euro del periodo comparativo del 2022.rettificato del Gruppo FNM al 30 settembre 2023, ante risultato delle società valutate con il metodo del patrimonio netto, passa a 56,5 milioni di Euro dai 58,3 milioni di Euro registrati nei primi nove mesi del 2022.Nei primi nove mesi del 2023 il Gruppo FNM evidenzia un, dopo il risultato delle società valutate con il metodo del patrimonio netto e la quota attribuibile agli azionisti di minoranza, pari a 54,3 milioni di Euro, in aumento di 15,9 milioni di Euro rispetto ai 38,4 milioni di Euro registrati nel periodo comparativo.Lacomplessiva al 30 settembre 2023, che include gli effetti derivanti dall’applicazione dell’IFRIC 12 per gli investimenti relativi al rinnovo del materiale rotabile, è pari a 653,8 milioni di Euro, rispetto ai 724,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2022.