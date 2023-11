Grande successo per la 4 Weeks 4 Inclusion: oltre 1.000 ospiti e 300 eventi

TIM

(Teleborsa) -, la maratona di quattro settimane sulla diversità e l’inclusione, ideata e promossa da, che quest’annoQuattro settimane caratterizzate da un programma ricchissimo, confra manager, artisti, giornalisti, rappresentanti del mondo della cultura e influencer, coinvolti in centinaia di eventi live e on demand per o, che hanno generato circaè stata l’occasione per faree sulla loro percezione fra il pubblico, grazie anche alle indagini "Quanto ne sai di D&I", realizzata da, e "Meritorg Check", presentata dalDalla ricerca diemerge che il 63% delle persone coinvolte conosca quali sono le(child penalty gap), mentre il 97,9% conosce le definizioni die il 59% delle persone adotta correttamente unnei confronti di persone con disabilità. Negli ambiti legati alle tematichesi registra, invece, unasui termini più appropriati da utilizzare.Sul fronte del, le organizzazioni che hanno partecipato al sondaggio hanno ottenuto undimostrando un. Analizzando i risultati in dettaglio, i pilastri con le performance più elevate sono stati quelli delle(84/100), seguito da(77/100), seguono Performance e carriera (65/100), Attrattività per i talenti (64/100), Regole e Trasparenza (57/100).All’evento di chiusura, dopo i saluti di P, Responsabile Human Resources & Organization di TIM, e di, Responsabile TIM Academy & Development, interverranno i ", gruppo comico di content creator che animeràdialogando con 3 ospiti di eccezione - la modella Oxana Likpa, il giornalista crossdresser Stefano Ferri, l’attrice e presentatrice Michela Giraud –, giornalista di RTL 102.5, che manterrà un filo conduttore con il pubblico in sala e con quello collegato in streaming attraverso Whatsapp.L’edizione 2023 si concluderà definitivamente con lo spettacolomesso in scena da, assieme alla compagnia teatrale, composta da attori neurodiversi.