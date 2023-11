Landi Renzo, perdita 9 mesi sale a 28,6 milioni di euro

Landi Renzo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a Metano, LNG, Idrogeno e GPL per autotrazione, ha chiuso iconpari a 221,1 milioni di euro, in crescita (+2,2%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'è stato negativo per 1,1 milioni di euro, in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (7.1 milioni di euro), dopo aver conteggiato costi non ricorrenti per 5,7 milioni di euro.L'pari a 4,6 milioni di euro, rispetto ad 8,7 milioni di euro al 30 settembre 2022; con riferimento al terzo trimestre 2023, l'EBITDA adjusted è positivo per 0,7 milioni di euro, in miglioramento rispetto ad un valore negativo per 1 milione di euro al 31 marzo 2023, a conferma del trend positivo registrato già nel secondo trimestre dell'anno.Ilè stato negativo per 28,6 milioni di euro (dopo aver svalutato imposte anticipate per 5,9 milioni di euro), rispetto al risultato netto negativo di 9,9 milioni di euro al 30 settembre 2022."I risultati degli ultimi nove mesi evidenziano una tendenza positiva non solo in termini di ricavi ma anche di marginalità, soprattutto con riferimento all'ultimo trimestre - ha commentato l'- Particolarmente significativa la performance del settore Green Transportation, che cresce al di sopra delle previsioni, mostrando buoni risultati in termini di redditività. Il settorepreviste per il 2023, riportando risultati non in linea con le aspettative, che si prevedono tuttavia in miglioramento già a partire dal quarto trimestre di quest'anno"."Ledalla società ci consentiranno di proseguire un percorso orientato alla crescita sia nell'ambito della mobilità sostenibile, in particolare sui veicoli Mid&Heavy Duty, che nel comparto delle infrastrutture per gas naturale, biometano ed idrogeno", ha aggiunto.Ladi gruppo è pari a 114,4 milioni di euro (92,3 milioni di euro al 31 dicembre 2022); la Posizione Finanziaria Netta adjusted al 30 settembre 2023 si attesta a 100,8 milioni di euro.