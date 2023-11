Manovra, le stime Istat: 1.000 euro in più alle famiglie nel 2024

(Teleborsa) - Le misure previste dal governo nella prossimadovrebbero portare alle famiglie italiane nel 2024 oltre 1.000 in più. È la previsione fornita dall'nel corso dellsullanelle commissioni Bilancio di Camera e Senato. L'Istituto di Statistica ha infatti stimato l'impatto della, del taglio dele dei contributi per icalcolando che l'incremento sarà di 1.112 euro per le famiglie, meno per i single.In base alle stime fornite in Parlamento dall'Istat, laper lecon figli riguarda 600.000 madri con 2 bambini, di cui uno di età inferiore ai 10 anni e 214.000 con tre o più figli di cui uno con meno di 18 anni. Rappresentato il 27,8% delle madri lavoratrici dipendenti con almeno un figlio minore di 10 anni, il 10% delle lavoratrici dipendenti e l'8,4% delle donne occupate. Le madri di due figli (almeno uno di età inferiore ai 10 anni) con rapporto di(a esclusione dei rapporti di lavoro domestico) rappresentano il 73,7% delle lavoratrici interessate dalla misura; nel 41% dei casi si tratta di lavoratrici con contratto part-time.Se si guarda alla, nel 56,9% dei casi si tratta di madri che risiedono al Nord (il 20,4% nel Mezzogiorno) e nell'83,2% dei casi hanno un'età compresa tra i 35 e i 49 anni (le under 35 sono il 14,5%).Le(almeno uno di età inferiore ai 18 anni) con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a esclusione dei rapporti di lavoro domestico) rappresentano invece il 26,3% delle lavoratrici interessate dalla misura. Nel complesso, gli sgravi per le madri e la riforma dell'Irpef consentono alle famiglie di avere in media 1.112 euro in più nel 2024, mentre l'incremento scende a 800 per i "".Nella manovra 2024 da 25 miliardi di euro del governo Meloni circa dieci miliardi serviranno al rinnovo anche per il prossimo anno del taglio del. Questo verrà ridotto del 7% per i redditi fino a 25 mila euro e del 6% per quelli fino a 35 mila euro. In manovra anche le, il primo passo della riforma fiscale: i primi due scaglioni, quello fino a 15 mila e quello tra 15 e 28mila, verranno accorpati: a entrambi si applicherà l'aliquota prevista fino a oggi per il più basso, ovvero il 23%.