Mercati asiatici positivi, occhi a dati macro

(Teleborsa) -, con l'attenzione degli investitori rivolta ai(sia all'inflazione statunitense in uscita nella giornata odierna sia ai dati cinesi che saranno pubblicati domani, tra cui le vendite al dettaglio, la produzione industriale e gli investimenti in immobilizzazioni). Occhi anche ai conti dei giganti della tecnologia, che rilasceranno i conti nei prossimi giorni.Al centro dell'attenzione anche le tensioni geopolitiche: il presidente cinesee il suo omologo statunitensesi incontreranno mercoledì a margine dela San Francisco, e c'è un certo ottimismo che la loro discussione aiuterà ad allentare le tensioni tra i due giganti.termina la seduta in rialzo, riportando una variazione pari a +0,34% sul; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per, che rimane allo 0,08%.sale dello 0,31%.Pressoché invariato(+0,1%); in denaro(+1,23%). Poco sotto la parità(-0,5%); in rialzo(+0,87%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,02%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,05%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,04%.Il rendimento dell'scambia 0,86%, mentre il rendimento per ilè pari 2,67%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: PIL, trimestrale (atteso -0,1%; preced. 1,2%)03:00: Produzione industriale, annuale (atteso 4,3%; preced. 4,5%)03:00: Tasso disoccupazione (preced. 5%)03:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 7%; preced. 5,5%)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,7%).