Unicredit lancia nuova obbligazione retail negoziabile su Borsa Italiana

UniCredit

(Teleborsa) -presenta oggi la, dopo il lancio in ottobre della prima obbligazione in negoziazione diretta, che è risultata una delle più scambiate sul mercato MOT di Borsa Italiana. Anche questa nuova emissione saràdi Borsa Italiana, disponibile quindi per tutti gli investitori, che potranno negoziarla direttamente dal proprio conto titoli indipendentemente dalla banca di appoggio.La nuova emissione ha una d, prevede la possibilità di rimborso anticipato annuale su facoltà dell’emittente (callability) e riconosce un, pagato in un’unica soluzione alla scadenza o alla data di rimborso anticipato. A titolo di esempio, se l’obbligazione venisse rimborsata al terzo anno (novembre 2026), l’importo di rimborso sarà pari al valore nominale (10.000 Euro) oltre a un importo pari al valore del tasso annuo lordo moltiplicato per tre, pari quindi al 18,9% (1.890 Euro per ogni obbligazione). Se invece non dovesse scadere anticipatamente, a scadenza nel novembre 2036, si aggiungerebbe al valore nominale (10.000 Euro) un importo pari al valore del tasso annuo lordo moltiplicato per 13, pari quindi all’81,9% (8.190 Euro per ogni obbligazione)., in base alle condizioni di mercato ed in linea con il regolamento del mercato di riferimento (MOT e Bond-X), l’obbligazione sarà offertadel prezzo di emissione. Codice ISIN IT0005571051. Il valore nominale e l’investimento minimo sono pari a 10.000 Euro.Questa iniziativacomplessiva di UniCredit, che punta a essere un, offrendo agli investitori italiani un'ampia gamma di soluzioni finanziarie, rispondendo quindi alle diverse esigenze degli investitori. Con questa seconda obbligazione in negoziazione diretta, UniCredit vuole offrire agli investitori un'opportunità di accesso al mercato obbligazionario che grazie all’aumento dei tassi sta tornando ad essere un’asset class di assoluta importanza nei portafogli degli investitori, ed allo stesso tempo confermarsi come un emittente capace di offrire una gamma di soluzioni diversificate, che vanno dai prodotti a leva, ai certificate fino alle obbligazioni.