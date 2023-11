Wall Street positiva dopo inflazione sotto stime

Dow Jones

(Teleborsa) - Avvio di settimana al rialzo per la borsa di Wall Street dopo il dato sull'inflazione americana che nel mese di ottobre è rimasto stabile, su base mensile, ma su base annuale è sceso più delle stime. La statistica ha rafforzato, la convinzione tra gli investitori, che il ciclo dei rialzi dei tassi Fed sia concluso.Tra gli indici statunitensi, ilmostra una plusvalenza dell'1,06%, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 4.477 punti. Ottima la prestazione del(+1,84%); come pure, positivo l'(+1,35%).