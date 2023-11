Wall Street tonica con i prezzi in rallentamento

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street in rialzo dopo il rallentamento dell'inflazione. Focus, domani, sui prezzi alla produzione e sulle vendite al dettaglio, che daranno indicazioni alla Federal Reserve sulle prossime mosse da compiere sui tassi d'interesse. Di recente il presidente Jerome Powell Fed ha detto di non essere sicuro che la Banca centrale abbia fatto abbastanza per riportare l'inflazione verso il 2%.Tra gli indici statunitensi, ilmostra una plusvalenza dell'1,43%; sulla stessa linea, balzo dell', che continua la giornata a 4.497 punti. In netto miglioramento il(+2,13%); con analoga direzione, balza in alto l'(+1,71%).(+3,48%),(+3,29%) e(+3,07%) in buona luce sul listino S&P 500.Tra i(+6,18%),(+3,96%),(+3,56%) e(+3,54%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,56%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,72%.Tra idel Nasdaq 100,(+15,47%),(+7,33%),(+7,15%) e(+7,08%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,23%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,14%.