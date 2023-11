Cina, vendite al dettaglio e produzione industriale meglio delle attese

(Teleborsa) - Giungono notizie confortanti daipubblicati stamattina. Nello specifico, lehanno registrato nel mese di2023 un aumento annuo del 7,6% in accelerazione rispetto al +5,5% del mese precedente e superiore al +7% atteso dagli analisti.Migliora a ottobre anche la crescita della. Il dato ha mostrato una crescita annua del 4,6% dal precedente +4,5% e contro stime del mercato per un aumento del 4,4%. Leggermente sotto le attese gli, cresciuti del 2,9% rispetto a un anno fa, deludendo le aspettative di un aumento del 3,1%.Altro dato diffuso stamane dall'Ufficio di statistica cinese è lache ha mostrato una tasso dei senza lavoro stabile al 5%, come da attese.