DBA, nuovo incarico in Georgia per la digitalizzazione dei porti

DBA Group

(Teleborsa) -, società italiana specializzata nell’erogazione di servizi di Consulenza, Architettura, Ingegneria, Project Management e soluzioni ICT per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture mission-critical, comunica che(BERS) per lo sviluppo di una nuova soluzione software per la digitalizzazione dei Porti della Georgia, il National Port Community System (NPCS).Il sistema NPCS Georgia - spiega una nota - consentirà lo scambio di informazioni tra le parti interessate nelle operazioni logistiche dei porti georgiani a favore dell’Agenzia di Trasporti Marittimi della Georgia del Ministero dell'Economia e dello Sviluppo Sostenibile della Georgia.Ilprevede l'analisi, la progettazione, lo sviluppo e l'implementazione della piattaforma software per i Porti. Il progetto di sviluppo durerà 15 mesi ed Actual IT d.d. si occuperà anche del supporto tecnico e della manutenzione dell'applicazione e dell'infrastruttura IT.Il progetto è in linea con le linee guida del Piano Industriale del Gruppo DBA 2023-2026 e con gli obiettivi relativi alla digitalizzazione delle infrastrutture mission critical anche nei mercati esteri.L'incarico include i due dei principali porti georgiani (Batumi e Poti) nel portafoglio clienti dell'Europa orientale.