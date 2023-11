Gismondi 1754 acquista Hyperion Lab per avere autonomia produttiva

Gismondi 1754

(Teleborsa) -, società genovese attiva nella produzione di gioielli di altissima gamma e quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un'. Fondata nel 2018, l'azienda specializzata nell'ambito orafo fornisce servizi di produzione conto terzi. A fronte del perfezionamento di tutte le fasi dell'operazione (l'Acquisto Partecipazione di Maggioranza, l'Opzione Partecipazione Residua, 'Opzione Soci di Minoranza), il gruppo Gismondi 1754 deterrà l'intero capitale sociale della target."Sono lieto di comunicare questa fondamentale operazione strategica che, grazie al contoterzismo - commentadi Gismondi 1754 - Questa operazione inoltre conferma un aspetto della nostra visione industriale che abbiamo in mente da tempo: essere convinti sostenitori del Made in Italy come elemento identitario imprescindibile. Nuovamente con questa acquisizione rinnoviamo il profondo radicamento al nostro motto "fatto a mano in Italia da italiani", che ci contraddistingue e con cui valorizziamo e tramandiamo l'artigianalità e l'alta specializzazione italiana nel comparto".