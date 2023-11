JD.com, utile 3° trimestre sale a 1,1 miliardi di dollari

JD.com

(Teleborsa) -, una delle principali piattaforme e-commerce cinesi, ha registratoper ildel 2023 pari a 247,7 miliardi di RMB (134,0 miliardi di dollari), con un aumento dell'1,7% rispetto al terzo trimestre del 2022.L'è stato di 7,9 miliardi di RMB (1,1 miliardi di dollari), rispetto ai 6,0 miliardi di RMB dello stesso periodo dell'anno scorso. L'utile nettoattribuibile agli azionisti è stato di 10,6 miliardi di RMB (1,5 miliardi di dollari), rispetto a 10,0 miliardi di RMB per lo stesso periodo dell'anno scorso.Ilper i dodici mesi terminati il 30 settembre 2023 è stato di 58,4 miliardi di RMB (8,0 miliardi di dollari USA), rispetto a 45,8 miliardi di RMB per i dodici mesi terminati il 30 settembre 2022. Ilper i dodici mesi terminati il 30 settembre 2023 è stato di 39,4 miliardi di RMB (5,4 miliardi di dollari USA), rispetto a 25,8 miliardi di RMB per i dodici mesi terminati il 30 settembre 2022."Ladi JD per il trimestre e ilriflettono la nostra evoluzione aziendale di successo e i punti di forza della catena di fornitura - ha affermatodi JD.com - Vediamo anche che le nostre categorie principali di elettrodomestici ed elettronica hanno continuato ad espandere la quota di mercato, mentre il merchandise generale ha gradualmente acquisito slancio nel trimestre, mentre ci concentriamo incessantemente sull'esperienza dell'utente".