PIL Italia, Gentiloni: attuazione PNRR fondamentale per sostenere la crescita

(Teleborsa) - Laha rivisto le attese di crescita del PIL dello 0,2% per il 2023 sia nell'e sia nell'Ue, vista ora allo 0,6%. Riviste al ribasso dello 0,1% le attese per il 2024 con una crescita dell'1,2% nell'eurozona e dell'1,3% nell'Ue. L'esecutivo comunitario parla di "un contesto di" per il quarto trimestre di quest'anno. Nel 2025, invece, la crescita dovrebbe rafforzarsi all'1,7% per l'Ue e all'1,6% per l'area euro."Quest'anno la crescita economica inha segnato un- ha spiegato il commissario europeo all'Economia,, durante la conferenza stampa di presentazione delle previsioni economiche autunnali - con i consumi compressi dall'elevata inflazione e gli investimenti che hanno iniziato a contrarsi dopo l'. Dopo una crescita modesta dello 0,7% quest'anno, è attesa una moderata accelerazione al più 0,9% nel 2024 e al più 1,2% nel 2025, anche sostenuta dagli investimenti finanziati da Recovery fund"."L'attuazione delè fondamentale per sostenere la crescita e per mantenere le prospettive di crescita che, per quanto limitate, esistono nelle nostre proiezioni per quest'anno e per i prossimi anni. Quindi per evitare rischi di recessione", ha ricordato Gentiloni. "Noi, utilizzando i nostri modelli, abbiamo calcolato undi uno 0,5% di crescita all'anno proveniente dagli investimenti, senza calcolare le riforme del PNRR. Sembra poco lo 0,5 ma vedendo le cifre complessive della crescita ci rendiamo conto che è molto significativo", ha aggiunto."Guardando inoltre gliche abbiamo con l'Italia e quindi le diverse tappe didel PNRR che il contributo più significativo dal punto di vista degli investimenti è previsto nel periodo che abbiamo davanti noi, tra il 2024 e 2026", ha sottolineato il Commissario UE.L’nell’area euro è scesa al livello più basso degli ultimi due anni, al 2,9% in ottobre, dal picco del 10,6% di un anno fa. Il trend è destinato a confermarsi anche nel 2024. Questo vuol dire che i prezzi dei prodotti alimentari, dei manufatti e dei servizi non aumenteranno così tanto. Bene anche il: si prevede che il tasso di disoccupazione nell’UE rimarrà sostanzialmente stabile al 6,0% nel 2023 e nel 2024.più elevati stanno tuttavia rendendo i prestiti più costosi, con un minor numero di persone che intendono acquistare una casa. Con un’inflazione più bassa, redditi più alti e una ripresa delle esportazioni, l’economia dovrebbe riprendersi, anche se in modo modesto.Ledi questo autunno hanno riguardato per la prima volta la Bosnia-Erzegovina, la Moldavia e l'Ucraina, a cui lo scorso anno il Consiglio europeo ha concesso lo status di candidato all'UE.