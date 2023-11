Positiva Wall Street, effetto inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue positiva la borsa di Wall Street confermando l'impostazione rialzista dell'avvio con gli investitori convinti che la Fed metterà fine ai rialzi dei tassi con l’inflazione che negli USA ha rallentato più del previsto a ottobre. Dato reiterato anche dal calo dei prezzi alla produzione, diffuso oggi.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un rialzo dello 0,38%; mentre l', rimane a 4.504 punti. Sulla parità il; con analoga direzione, senza direzione l'(+0,14%).(+0,66%),(+0,63%) e(+0,55%) in buona luce sul listino S&P 500.Al top tra i(+3,44%),(+2,72%),(+1,70%) e(+1,65%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,56%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,73%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,69%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,68%.Al top tra i, si posizionano(+7,24%),(+6,03%),(+3,81%) e(+3,29%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,03%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,54%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,99%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,89%.