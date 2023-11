Vigilanza bancaria, Enria (BCE): necessità di fare maggiore uso di misure qualitative

(Teleborsa) - "Esiste ora unsullae di intensificare le azioni coercitive in aree chiave quando le banche non garantiscono un'attuazione adeguata e tempestiva". Lo ha affermato, presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (BCE), in un'intervista pubblicata sul sito internet dell'istituzione."Questa è anche, come si evince anche dai rapporti molto sinceri dei nostri colleghi della Federal Reserve e della Federal Deposit Insurance Corporation", ha aggiunto, in risposta a una domanda che faceva notare come per molto tempo i requisiti patrimoniali sono stati la scelta principale delle autorità di vigilanza per promuovere il cambiamento nelle banche, con alcuni esperti che anno criticato la vigilanza bancaria europea per essere eccessivamente dipendente dalle misure di capitale.Guardando indietro, Enria ha detto: "Credo che nellala priorità principale fosse completare ilbancari, rafforzandone la posizione patrimoniale e migliorando la qualità degli attivi. Sono convinto che la leva del capitale fosse lo strumento giusto per questo scopo".In merito ai prossimi anni, con Enria che finirà il suo mandato a fine anno, ha detto: "Spero davvero che nei prossimi cinque anni ci siano, che eliminerebbe l'ultimo elemento che mantiene ancora le banche legate ai loro stati sovrani: la portata nazionale dei sistemi di garanzia dei depositi"."Ma spero anche che le banche utilizzino maggiormente le opzioni disponibili nel quadro attuale per integrare meglio il mercato - ha aggiunto - Abbiamo chiarito che valuteremo leall'interno dell'unione bancaria esattamente allo stesso modo delle fusioni nazionali. Abbiamo annunciato che siamo aperti a prendere in considerazione richieste di esenzioni transfrontaliere in materia di liquidità, che sono già possibili oggi e consentirebbero una maggiore condivisione della liquidità a livello di gruppo all'interno dell'unione bancaria. E abbiamo suggerito che le banche considerino un maggiore utilizzo delle branches, trasformando anche le subsidiaries in branches, come un modo per evitare di rispettare i requisiti di capitale e liquidità in ogni Stato membro. Man mano che le banche diventano più redditizie e le valutazioni di mercato migliorano, queste opzioni potrebbero diventare più attraenti e potremmo vedere una".