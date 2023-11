Autotrasporto e transizione all'elettrico, produttori europei rischiano di perdere la sfida. Cosa fare?

(Teleborsa) -, entro il 2035, a vantaggio dei competitori internazionali che stanno investendo con più determinazione sui mezzi pesanti a zero emissioni. Questo è uno dei possibili scenari che emergono da uno studio della società di consulenza Boston Consulting Group (BCG) per Transport & Environment, l’organizzazione europea ambientalista indipendente. L’analisi mette a confrontosul mercato dei camion nell’UE.Nel peggiore degli scenari, una quota di mercato pari a quella detenuta oggi da giganti dell'autotrasporto come Scania o IVECO passerebbe a competitor internazionali come Tesla e BYD. “verso la produzione di mezzi a zero emissioni, per evitare che un'intera fetta di mercato possa essere occupata dalla concorrenza extra UE”.Oggi le “barriere” nel mercato dei mezzi pesanti sono più alte di quelle del mercato auto, e il commercio internazionale e intercontinentale di camion è pertanto ridotto. Ma ciò potrebbe cambiare rapidamente se anche altre aree geografiche, al di fuori dell’Europa, procederanno velocemente a elettrificare il trasporto merci su strada. Secondo BCG entro il 2030, con la diminuzione dei prezzi, la domanda di camion a emissioni zero in Europa salirà fino a coprire il 55% delle vendite; in base agli attuali standard di emissione di CO2 è realistico attendersi che i produttori europei non riusciranno a soddisfare tale richiesta. Secondo T&E, i legislatori dell'UE dovrebbero fissare obiettivi più ambiziosi per spingere le aziende a produrre più veicoli a emissioni zero. Questo aiuterebbe a evitare che si ripeta quanto accaduto nel mercato automobilistico, dove le case europee che hanno tardato a elettrificare la propria produzione devono oggi affrontare la competizione aggressiva dei produttori cinesi di veicoli elettrici.I produttori europei non riusciranno a soddisfare la richiesta di riduzione delle emissioni dell'UE.per evitare che il mercato europeo perda quote a vantaggio dei competitor internazionali?I principali produttori di camion europei sono sulla buona strada per una decarbonizzazione ancora più rapida di quella richiesta dall'UE – afferma a Teleborsa,-. Ma i produttori di camion che esitano nella transizione sono minacciati dalle imprese statunitensi e cinesi. Sono necessari obiettivi climatici ambiziosi da parte dell'UE per gli autocarri, per dare certezza agli investimenti e un chiaro segnale ai ritardatari che devono recuperare rapidamente il ritardo. Inoltre – aggiunge Defour - una strategia industriale completa sulle supply chain delle batterie è cruciale per far sì che l'industria possa svilupparsi rapidamente (ad esempio, semplificando i processi di autorizzazione e approvazione). È necessaria anche una politica di difesa commerciale intelligente per far crescere la produzione verde locale.T&E raccomanda di aumentare le ambizioni degli obiettivi climatici per i camion a -65% di CO2 nel 2030 (rispetto al -45% di CO2 proposto dalla Commissione) e a -100% di CO2 nel 2035 per i mezzi di trasporto merci (rispetto al -65% di CO2 proposto dalla Commissione). Questi obiettivi – afferma Defour - sono raggiungibili, sono sostenuti dagli autotrasportatori (2030, 2035) e garantirebbero ai produttori europei di tenere il passo con la competizione internazionale.