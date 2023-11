Convergenze, consigliere Paolo Pescetto acquista azioni per ribadire fiducia

Convergenze

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori telecomunicazioni ed energia, ha comunicato che, membro del CdA nonché presidente e fondatore di Redfish Longterm Capital (azionista rilevante della società), hadi Convergenze sul mercato EGM."Conosco Convergenze da diversi anni, avendola sostenuta fin dalla quotazione in Borsa - ha detto Paolo Pescetto - Con questa operazione, ho voluto dareche, a mio parere, è sottovalutato e sconta fattori esogeni, fiducioso che presto possa tornare ai livelli che gli competono".Il segnale mandato da Pescetto è arrivato dopo diverse sedute difficili da parte del titolo Convergenze, secondo la società. Le azioni sono passate dagli 1,58 euro per azione dell'8 novembre a 1,05 del 15 novembre.Il 26 ottobre la società ha comunicato ricavi e marginalità, con la BU TLC in crescita e la BU Energia in calo (risentendo dell'andamento del prezzo della materia prima energia). Il titolo era già sceso dai 2,26 euro del 9 ottobre agli 1,80 euro del 25 ottobre.La società si èsull'ex AIM acon un prezzo di collocamento pari a 1,75 euro per azione, restandovi al di sopra fino a metà 2023."Questa operazione conferma la fiducia del buon lavoro svolto dalla società da parte del consigliere ed esperto dei mercati finanziari Paolo Pescetto che ringraziamo - ha commentatodi Convergenze - Siamo, forti del nostro modello di business, e a dare nuova solidità alla azienda, investendo su progetti e soluzioni innovative".