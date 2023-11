Debole il mercato di Tokyo. Frena l'export in Giappone

Tokyo

(Teleborsa) - Il listino dichiude la seduta sotto la parità, malgrado il consolidamento del mercato azionario statunitense, con gli investitori che scommettono su un cambio di rotta della Fed dopo i recenti dati incoraggianti sull’inflazione. Sul fronte macro, in Giappone le esportazioni sono aumentate dell'1,6% in ottobre, in frenata rispetto all’aumento del 4,3% di settembre, mentre il deficit commerciale si è ridotto del 70% grazie a un calo delle importazioni del 12,5%L'indice giapponeselima lo 0,33%, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, perde terreno, che ritraccia dello 0,93%.In discesa(-1,1%); sui livelli della vigilia(+0,01%).Guadagni frazionali per(+0,65%); leggermente negativo(-0,65%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,06%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,07%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,09%.Il rendimento dell'scambia 0,79%, mentre il rendimento per ilè pari 2,66%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: Bilancia commerciale (atteso -735,7 Mld ¥; preced. 72,1 Mld ¥)00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 0,9%; preced. -0,5%)05:30: Indice servizi, mensile (preced. -0,9%).