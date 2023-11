Illimity: una PMI su tre non conosce il Factoring

Illimity,

(Teleborsa) - Quasi u, evidenza emersa in particolare tra le aziende di minore dimensione (32% delle PMI con fatturato tra 2 a 10 milioni di fatturato). Non solo:, indipendentemente dalla conoscenza dello strumento, ha dichiarato di non utilizzare o non avere mai utilizzato il factoring. La ricerca ha, quindi, indagato le motivazioni alla base del non utilizzo del Factoring e, sorprendentemente, tra queste spicca la “mancanza di bisogno”, indicata da una PMI su due (52%). È quanto emerge dalla ricerca condotta davolta a fotografare la diffusione e la conoscenza del Factoring tra le PMI italiane, intervistando 350 imprese con un fatturato di almeno 2 milioni di euro.Nel dettaglio, dalla ricerca emerge che "mentre solo una su due delle imprese di minore dimensione indicano tale motivazione (48%), mettendo al secondo posto tra le ragioni la non conoscenza dello strumento (39%). In questo contesto l’educazione finanziaria relativa al factoring assume un ruolo centrale. Infatti, a seguito di un’accurata spiegazione dei bisogni a cui questo strumento risponde, un’impresa su quattro (25%) del campione totale di PMI ha dichiarato di essere disposta ad utilizzare il factoring in futuro".Questi risultati evidenziano come, nonostante la crescente diffusione del factoring - cheper un turnover arrivato al record di 287 miliardi di euro (2022, Fonte: Assifact), valore doppio rispetto a quello di circa 10 anni fa1 - non vi e` ancora una piena comprensione tra le PMI della capacita` di tale strumento di essere decisivo in fasi particolarmente complesse.In un contesto sfidante come quello attuale, la gestione efficiente e corretta dei flussi di cassa e` piu` che mai essenziale. I, anche trasferendo il rischio di credito agli operatori del factoring. In questo modo si raggiunge un duplice obiettivo:, fattore che e` e che sara` sempre piu` cruciale, e ottenere liquidita` da usare anche per l’avvio di nuovi progetti.Piu` in generale il factoringtra cui la gestione delle fatture, in caso si affidi a un operatore l’esclusiva fase di incasso, e la copertura del rischio connesso alla fattura che si ottiene richiedendo all’operatore anche il versamento del corrispettivo. Tra le funzioni del factoring rientra anche l’ottenimento di liquidita` che assolve alla funzione di finanziamento e, in caso di factoring pro soluto, il trasferimento all’operatore del rischio connesso al mancato incasso della fattura. Infine, un ulteriore vantaggio per l’azienda puo` essere deconsolidare l’importo della fattura dal bilancio con il factoring pro soluto definitivo.Ancora piu` decisivo e` il ruolo che il factoring puo` avere nel percorso di risoluzione di situazioni di crisi aziendale, ovvero quando l’impresa si caratterizza per bassa capacita` creditizia. Poiche´ nel factoring l’analisi di questo parametro si effettua soprattutto sul debitore, il factoring puo` essere decisivo nell’ottenere la liquidita` indispensabile per completare il processo di rilancio. Si tratta di una soluzione che prevede il coinvolgimento delle aziende creditrici, spesso grandi gruppi sempre piu` consapevoli della necessita` di sostenere la propria filiera, come evidenziato dalla crescente diffusione, dello strumento di supply chain finance, che genera oggi circa il 10% del turnover del factoring (Fonte: Assifact) e consente ai piccoli fornitori di grandi gruppi di accedere alla loro capacita` creditizia."Nonostante una grande crescita del Factoring negli ultimi anni, c’e` ancora molto spazio per un ulteriore sviluppo: la ricerca che abbiamo realizzato evidenzia che si deve ancora lavorare per diffondere una maggiore conoscenza delle potenzialita` di questo strumento tra le PMI – ha dichiarato–. Il factoring e` infatti prezioso nella gestione della liquidita`, fattore cruciale in una fase complessa come quella attuale. illimity e` nata per supportare le PMI con potenziale con diverse soluzioni di credito e ci sono sempre piu` aziende che fanno ricorso al nostro factoring : dall’avvio dell’attivita`, nel 2019, siamo passati da 0 a quasi 2 miliardi di turnover annuo nel 2022, e puntiamo a salire a 5 entro il 2025, facendo leva su un’offerta che si distingue per velocita` di risposta e comprensione dei bisogni dell’impresa".