La SIA premiata come "Best IPO 2023" da AssoNEXT

La SIA

(Teleborsa) -, società quotata su su euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'engineering & design con focus sulle infrastrutture critiche, è stata premiata come "" agli, evento che premia le eccellenze di Euronext Growth Milan, organizzato da Asso Next, Associazione Italiana delle PMI quotate."Siamo- ha dichiarato l'- La quotazione ha rappresentato un punto di svolta importante nel percorso di crescita della nostra azienda; la fiducia accordataci dagli investitori, specialmente esteri, è motivo di orgoglio e di impegno sempre maggiore. Vogliamo ringraziare AssoNEXT per il riconoscimento, tutto il team di La SIA e gli advisor che ci hanno sostenuto e supportato in questi mesi".Il collocamento di agosto si è concluso con una(pari a 5 milioni di euro). Tale manifestazione di interesse aveva indotto i soci fondatori addel collocamento a 6 milioni di euro, interamente in aumento di capitale a seguito della loro decisione di non avvalersi dell'opzione greenshoe, originariamente prevista in vendita, destinando così l'intero ammontare della raccolta a servizio del piano strategico. La raccolta minima prevista dal regolamento è stata coperta interamente da primari investitori esteri.