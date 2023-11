Manovra, ANAPA contro la ritenuta d'acconti sulle provvigioni

(Teleborsa) - La norma in Manovra sullagli agenti di assicurazionealle casse pubbliche. E' quanto denuncia, presidente di, in un incontro con i parlamentari di maggioranza ed opposizione,Gli incontri hanno coinvolto i senatoridella Lega edi Fratelli d’Italia, che era già intervenuto a favore della categoria per stralciare l’obbligo all’iscrizione degli agenti all’Enasarco. A Montecitorio sono intervenuti i deputatidel PD,di Azione-Italia Viva.Nelle schede di lettura alla Legge di Bilancio,dalla ritenuta d’acconto è stimato in. Ma Cirasola afferma che l'imposta, perché fondata su una(Irpef e Ires) stimata nel 51%. La ritenuta d’acconto - secondo il governo - farebbe dunque, determinando un introiti di 19 miliardi anziché i 9,3 miliardi dichiarati nel 2022, ma visto che gli intermediari ricevono le provvigioni dalle proprie mandanti, che sono società quotate in borsa o con i bilanci comunque certificati e mandati di pagamento sempre tracciat, la stima di presunta evasione non troverebbe alcuna rispondenzaSecondo Cirasola, la norma, piuttosto, è atta a produrre: la misura, soprattutto le più piccole;di mercato;, mantenendola invece per gli altri soggetti compresi nell’originaria norma di legge. Per queste considerazioni,dal testo definitivo della Legge di Bilancio, che il Parlamento si appresta ad approvare