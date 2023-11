Walmart aumenta nuovamente la guidance annuale

Walmart

(Teleborsa) -, la più grande catena al mondo nel canale della grande distribuzione organizzata, ha chiuso il terzo trimestre dell'anno fiscale 2024 (terminato il 31 ottobre 2023) con undi 160,8 miliardi di dollari, in crescita del 5,2% (o del 4,3% in valuta costante) rispetto allo stesso periodo del 2022. Lenegli Stati Uniti (escluso il carburante) sono aumentate del 4,9%, sopra le stime del mercato del 3,35%.L'è stato di 453 milioni di dollari, rispetto alla perdita da 1.798 milioni di dollari di un anno fa. La società ha registrato undi 1,53 dollari per azione nel terzo trimestre, mentre gli analisti si aspettavano in media un profitto di 1,52 dollari per azione."Abbiamo registrato una forte crescita dei ricavi in tutti i segmenti per il trimestre e siamo entusiasti di iniziare anticipatamente le festività natalizie - ha commentato il- Dal pasto del Ringraziamento che costa meno rispetto all'anno scorso agli ottimi prezzi su moda, giocattoli, dispositivi elettronici e decorazioni stagionali, siamo qui per aiutare le famiglie di tutto il mondo a rendere questo momento speciale. Guardando al futuro, il, i team sono concentrati e i nostri dipendenti sono pronti a servire i nostri clienti e membri quando e come desiderano essere serviti".Walmartora utili per azione per l'compresi tra 6,40 e 6,48 dollari, in aumento rispetto alla previsione precedente di 6,36-6,46 dollari. Inoltre, prevede che le vendite comparabili per l'intero anno aumenteranno in un range compreso tra il 5% e il 5,5%, rispetto a un aumento compreso tra il 4% e il 4,5% stimato in precedenza.