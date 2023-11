Banco BPM riacquista obbligazioni ed emette nuove AT1

Banco BPM

(Teleborsa) -ha annunciato una offerta di riacquisto per cassa di tutto o parte del proprio prestito obbligazionario perpetuo con un importo nominale complessivo in circolazione di 300.000.000 ed il lancio di una nuova emissione di un titolo obbligazionario perpetuo di tipo Additional Tier 1 a tasso fisso reset per un importo nominale pari a 300.000.000.L’Offerta, che viene effettuata contemporaneamente all’emissione dei nuovi titoli, è in linea con la gestione proattiva da parte dell’Offerente del proprio capitale. In aggiunta, l’Offerta offre liquidità agli investitori che aderiranno e al contempo dà ai medesimi investitori l’opportunità di reinvestire i fondi nei nuovi titoli.Banco BPM S.p.A. (“Banco BPM” o l’ “Offerente”) ha annunciato in dataodierna una offerta di riacquisto per cassa (l’ “Offerta”) di tutto o parte del proprio prestito obbligazionarioperpetuo “€300.000.000 8,750% Additional Tier 1 Notes” (ISIN n. XS1984319316, i “Titoli Esistenti”)con un importo nominale complessivo in circolazione di € 300.000.000 e il lancio di una nuova emissionedi un titolo obbligazionario perpetuo di tipo Additional Tier 1 a tasso fisso reset per un importo nominalepari a € 300.000.000.L’Offerta, che viene effettuata contemporaneamente all’emissione dei Nuovi Titoli (New Notes Offering),è in linea con la gestione proattiva da parte dell’Offerente del proprio capitale. In aggiunta, l’Offerta offreliquidità agli investitori che aderiranno e al contempo dà ai medesimi investitori l’opportunità di reinvestirei fondi nei Nuovi Titoli