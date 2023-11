Carel Industries, fissato prezzo aumento capitale

Carel Industries

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, ha fissato le condizioni e i termini definitivi dell’Aumento di Capitale. Lo rende noto la stessa società facendo seguito a quanto comunicato, lo scorso 15 novembre, con riferimento all’avvenuta approvazione da parte di Consob del Prospetto Informativo, relativamente all’offerta e all’ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan, delle azioni Carel rivenienti dall’aumento di capitale in opzione a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo complessivo di Euro 200 milioni (comprensivi di eventuale sovrapprezzo), deliberato dall’Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria in data 14 settembre 2023.Nello specifico, il CdA ha determinato in Euro 16,00 per ciascuna Nuova Azione il prezzo al quale saranno offerte le azioni Carel rivenienti dall’Aumento di Capitale, da imputarsi quanto a Euro 0,10 a capitale sociale e quanto a Euro 15,90 a sovrapprezzo e ha dunque deliberato di emettere massime n. 12.499.205 Nuove Azioni da offrire in opzione agli Azionisti aventi diritto nel rapporto di 1 Nuova Azione ogni n. 8 azioni Carel possedute.Ilincorpora uno sconto pari al 23,73% rispetto al prezzo teorico ex diritto delle azioni Carel, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo di riferimento di Borsa delle azioni Carel al 16 novembre 2023.Ilsarà pertanto pari a Euro 199.987.280,00. Il capitale sociale dell’Emittente, in caso di integrale sottoscrizione e liberazione delle Nuove Azioni, sarà pertanto pari a Euro 11.249.920,50.Le Nuove Azioni saranno ammesse alla quotazione su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana, Segmento Euronext STAR Milan, e saranno negoziate su tale mercato.