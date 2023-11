In rialzo Milano e gli altri Eurolistini. Attesa per verdetto Moody's

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

DiaSorin

Amplifon

Recordati

Pirelli

Generali Assicurazioni

Digital Value

Eurogroup Laminations

Tod's

Salcef Group

Caltagirone SpA

Pharmanutra

(Teleborsa) -il, in lieve aumento, al pari delle principali Borse Europee, nel giorno del verdetto di Moody's, dopo gli esami di S&P, Dbrs e Fitch.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,33%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,27%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +175 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,30%.ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,83%,avanza dello 0,77%; si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,91%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,78%; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 31.446 punti.di Milano, troviamo(+3,45%),(+2,52%),(+2,29%) e(+2,26%).Debole, che prosegue le contrattazioni a -1,71%, nel giorno in cui ha alzato il velo sui conti dei primi 9 mesi Tra i(+4,05%),(+3,97%),(+3,54%) e(+3,36%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,99%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,52%.