Koinos Capital, seconda acquisizione per creare polo italiano dei masterbatch

(Teleborsa) -, SGR indipendente dedicata all'attività di private equity attraverso fondi chiusi fondata nel 2020 da Francesco Fumagalli, Marco Morgese, Marco Airoldi e con la presidenza operativa di Beppe Fumagalli, prosegue nellolegato allo strategicoCon l'obiettivo di dar vita a un polo di aggregazione nel settore - si legge in una nota - Koinos Capital haattraverso cui ha finalizzato l'acquisizione del 100% della società Masterbatch.Sotto la holding confluisce anche, società acquisita da Koinos lo scorso luglio attiva nell'agritech e specializzata nella produzione di masterbatch additivi per l'agricoltura.è invece specializzata nella produzione di masterbatch additivi ritardanti di fiamma (anti-estinguenti e anti-collasso), con i quali serve il mercato dell'edilizia e dei cavi elettrici.Impact Formulators Group ha, con le due società controllate oggi, un, ed è pronta a raddoppiare già nel 2025, anche espandendosi sui mercati internazionali e posizionandosi come leader negli specifici segmenti in cui opera.