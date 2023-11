Tokyo positiva. A Hong Kong crolla Alibaba: salta scorporo cloud

Tokyo

(Teleborsa) - La borsa dimostra un frazionale guadagno, in chiusura di seduta, l'ultima della settimana. Sul fronte banche centrali, il governatore della Banca del Giappone., ha indicato che la BoJTra le altre piazze asiatiche, invece, crolla il listino di(-2,17%) trascinato al ribasso dal forte calo (-10%) delle azioni del colosso cinese dell’e-commercedopo l'annullamento del piano di scorporazione della sua unità di cloud computing. La società ha citato incertezze dovute alle restrizioni sui chip statunitensi.L'indice giapponesemette a segno un +0,46%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza(+0,08%), che si posiziona in prossimità dei livelli precedenti.Debole(-0,79%). Consolida i livelli della vigilia(-0,11%); come pure, sulla parità(-0,12%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,04%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile 0%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,05%.Il rendimento dell'è pari 0,75%, mentre il rendimento delscambia 2,65%.