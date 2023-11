Bain Capital, Antitrust non avvia istruttoria su acquisizione FIS

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato () ha deliberato dicon riguardo all'acquisizione da parte di Bain Capital del 100% del capitale sociale di FIS, tramite una società veicolo controllata indirettamente da fondi gestiti da Bain Capital. Lo si legge sul bollettino settimanale dell'Antitrust.Bain Capital Investors è una società statunitense di, che investe in società operanti in diversi settori, tra i quali tecnologia, sanità, beni di consumo, comunicazioni e manufatturiero. F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici è una società italiana interamente controllata di Nine Trees Group, specializzata nello sviluppo e produzione di, in particolare nella produzione di principi attivi impiegati in prodotti farmaceutici per la salute umana e animali.L'Antitrust ha appurato che l'operazione (annunciata lo scorso luglio)effettiva nel mercato interessato e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.