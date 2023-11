Borse caute. A Milano effetto Moody's su banche e spread

spread

(Teleborsa) -, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa, con gli investitori che scommettono su una pausa del rialzo dei tassi d’interesse, da parte delle banche centrali globali, anche alla luce delle ultime decisioni della banca centrale cinese A Piazza Affaridi migliorare l'outlook dell'Italia, confermandone il rating. Sulla scia, attestandosi a +171 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,32%.Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,094. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.978,9 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,13%.resta vicino alla parità(-0,13%), piatta, che tiene la parità, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,20%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,23% sul, mentre, al contrario, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 31.394 punti. Oggi 9 titoli quotati a Piazza Affari staccano il dividendo e incide per un -0,84%.di Milano, troviamo(+2,65%),(+2,20%),(+1,64%) e(+1,49%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,87%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,13%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,70%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,63%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,97%),(+1,93%),(+1,74%) e(+1,70%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,27%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,21%.