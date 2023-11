Cementir, Intesa alza target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Cementir Holding

(Teleborsa) -ha incrementato a(da 9,3 euro) ilsu, società del gruppo Caltagirone attiva nel campo delle soluzioni per l'edilizia, e confermato la" visto l'upside potenziale del 14%. La revisione del giudizio è arrivata dopo la diffusione dei conti al 30 settembre 2023 e la revisione al rialzo della guidance 2023.Gli analisti scrivono che l'dovrebbenel 2024, ma la resilienza dei prezzi e un'inflazione dei costi più moderata dovrebbero mitigare l'impatto negativo sui margini operativi.In vista del nuovo Piano Industriale 2024-26 (previsto per febbraio 2024) e in seguito ai risultati del 3Q23, il broker ha, principalmente per tenere conto del recupero della redditività più rapido del previsto in Turchia."Manteniamo la nostrain quanto non ci aspettiamo un'inversione di tendenza dei volumi nei paesi nordici (che rappresentano circa il 50% del risultato EBITDA del gruppo), la lira turca rimane volatile e gli investimenti nel mercato dell'edilizia residenziale/commerciale potrebbero continuano a soffrire a causa dell'elevato livello dei tassi di interesse", si legge nella ricerca.