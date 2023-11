Piazza Affari poco mossa tra stacco dividendi e giudizio Moody's

Moody's

(Teleborsa) -. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità, appesantita dallo. Oggi sono infatti 12 le aziende di Borsa Italiana che distribuiscono un dividendo (ordinario o acconto) ai propri azionisti, di cui 8 appartengono al FTSE MIB. A sostenere il sentiment c'è invece la, che ha alzato l'outlook sull'Italia portandolo da "negativo" a "stabile", lasciando invariato il rating a "Baa3".Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,30%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,50%. Forte rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,08%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +171 punti base, con ilche si posiziona al 4,33%.tentenna, che cede lo 0,22%, piatta, che tiene la parità, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Sosta sulla parità la, con ilche si attesta a 29.483 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 31.441 punti, sui livelli della vigilia. Poco sopra la parità il(+0,31%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per il(+0,33%).di Piazza Affari, ben impostata, che mostra un incremento del 3,12%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,33%. In luce, con un ampio progresso del 2,11%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,87%.scende dell'1,57%.di Milano,(+7,84%),(+5,47%),(+2,32%) e(+2,00%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,89%. Calo deciso per, che segna un -2,34%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,66%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,58%.