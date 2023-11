Uber, offerta di bond convertibili da 1,2 miliardi di dollari

Uber Technologies

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nei servizi di trasporto in auto e nelle consegne a domicilio, ha annunciato la proposta di offrire un importo nominale complessivo dicon, soggetta alle condizioni di mercato e ad altri fattori. Le obbligazioni vengono offerte solo a soggetti istituzionali.Uber prevede di utilizzare i proventi netti dell'offerta per, compreso il riscatto dell'importo capitale in circolazione di 1 miliardo di dollari di titoli senior al 7,500% con scadenza nel 2025.